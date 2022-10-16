Украинская разведка дает $100 тыс. за взятие в плен Гиркина
Главное управление разведки Минобороны пообещало выплату в размере $100 тыс. за передачу Игоря Гиркина (Стрелкова) в украинский плен.
Об этом сообщает украинская разведка в Telegram-канале.
Гиркин – один из самых известных российских террористов, бывший “министр обороны ДНР”, решивший возобновить участие в войне против Украины.
СБУ и Генпрокуратура возбудили против него ряд дел за террористическую деятельность, пытки, убийства и нарушение государственного суверенитета.
Также Гиркин объявлен Нидерландами в международный розыск по делу о сбитии гражданского Boeing 777 рейса MH17 в небе над Донецкой областью летом 2014 года.
Информацию можно передавать по номеру: +380 931175809 – связь через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.
Накануне общественный деятель и блогер Сергей Стерненко пообещал вознаграждение в $10 тыс. тому, кто возьмет Гиркина в плен.
Позже от себя по $10 тыс. также добавили музыкант Тарас Тополя, теннисист Сергей Стаховский, военный и писатель Валерий Маркус, а также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Таким образом, к вечеру сумма вознаграждения выросла до $50 тыс.