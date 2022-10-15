Стерненко и Тополя обещают $20 тыс. за пленного террориста Гиркина

Октябрь, 15 в 18:20

Тому, кто пленит бывшего предводителя “ДНР” Игоря Гиркина, который отправился на войну в Украину, обещают вознаграждение в размере $20 тыс.

О том, что террорист едет на фронт, сообщила его жена Мирослава Регинская в российских соцсетях.

Она опубликовала совместное фото, на котором Гиркин одет в военную форму РФ.

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На это отреагировал Сергей Стерненко. В своем Telegram-канале он написал, что это хорошая новость.

— Новость хорошая, потому что он или скоро подохнет, или окажется в плену. Оба варианта нас устраивают.

А в Twitter он объявил вознаграждение в размере $10 тыс. тому, кто возьмет военного преступника в плен.

Под твитом пользователи пишут: Пусть начнется охота, Он сам за $10 тыс. сдастся в плен, Акция: поймай известного террориста и получи стильный рюкзачок.

А некоторые пользователи предлагают пополнить сумму вознаграждения за пленного террориста. В частности, фронтмен группы Антитела Тарас Тополя сообщил, что прибавит из собственных сбережений $10 тыс.

— Добавлю еще $10 тыс. собственных сбережений к $10 тыс. Сергея Стерненко тому, кто возьмет Гиркина в плен живым. Он еще по Боингу должен дать показания.

Стерненко прокомментировал сообщение Тополя, отметив, что сумма вознаграждения может увеличиться.

Игорь Гиркин (Стрелков) – бывший “министр обороны” террористической организации “ДНР”. Украинские власти связывают его с ГРУ РФ. Он проходит как обвиняемый по делу о катастрофе самолета рейса MH17. В 2019 году Нидерланды объявили его в международный розыск.

СБУ и Генеральная прокуратура Украины возбудили против Гиркина дела за терроризм, нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, пытки и умышленные убийства.