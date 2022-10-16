Жовтень, 16 в 15:09

Головне управління розвідки Міноборони пообіцяло виплату у розмірі $ 100 тис. за передання Ігоря Гіркіна (Стрєлкова) в український полон.

Про це повідомляє українська розвідка у Telegram-каналі.

Гіркін – один із найвідоміших російських терористів, колишній “міністр оборони ДНР”, який вирішив поновити участь у війні проти України.

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СБУ та Генпрокуратура порушили проти нього низку справ за терористичну діяльність, тортури, вбивства та порушення державного суверенітету.

Також Гіркін оголошений Нідерландами у міжнародний розшук у справі про збиття цивільного Boeing 777 рейсу MH17 у небі над Донецькою областю влітку 2014 року.

Інформацію можна передавати за номером: +380 93 117 5809 – зв’язок через Viber, WhatsApp, Telegram, Signal.

Напередодні громадський діяч та блогер Сергій Стерненко пообіцяв винагороду у розмірі $10 тис. тому, хто візьме Гіркіна у полон.

Пізніше від себе по $10 тис. також доклали музикант Тарас Тополя, тенісист Сергій Стаховський, військовий та письменник Валерій Маркус, а також голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Тож до вечора сума винагороди зросла до $50 тис.