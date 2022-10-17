Треть украинцев до сих пор безработные, еще 38% вернулись на старые места – опрос

Октябрь, 17 в 15:39

Украинцы постепенно возвращаются на свои старые рабочие места. На сегодняшний день 38% опрошенных социологической группой Рейтинг 8-9 октября работают в обычном режиме.

По данным опроса, еще 18% работают дистанционно, 7% респондентов нашли новое место работы.

В то же время, еще треть (34%) до сих пор не работает. Больше всего таких среди самых молодых и старших участников исследования, женщин и жителей Востока.

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Социологи впервые фиксируют положительные тенденции с возвращением на работу среди жителей Юга и Востока страны, однако отмечают, что региональная идентификация происходит по месту жительства до 24 февраля.

Cоциологическая группа Рейтинг 8-9 октября провела очередной общенациональный опрос в рамках 18-й волны проекта Украина в условиях войны.

Методом телефонных интервью с использованием компьютера опрошено 1 тыс. респондентов от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствовала украинская мобильная связь.

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.