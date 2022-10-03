Октябрь, 03 в 11:56

Работодатели в Украине сейчас больше всего нуждаются в квалифицированных рабочих, водителях, работниках в сфере сельского хозяйства и специалистах для ремонта военной техники.

Об этом проинформировала в эфире общенационального телемарафона директор департамента Государственного центра занятости Любовь Бершадская, отвечая на вопрос, какие профессии сейчас наиболее востребованы.

– У нас в течение нескольких лет тенденции не меняются. Это вакансии: рабочие с инструментом и квалифицированные рабочие. Работодатели нуждаются в достаточном количестве людей, которые умеют работать с инструментом: это токари, фрезеровщики. Учитывая, что мы сейчас в состоянии войны, и нужно ремонтировать технику – также есть вопросы по подбору квалифицированных работников. Кроме того, никогда не выходило из пятерки сельское хозяйство, – отметила Бершадская.

Она уточнила, что, несмотря на войну, сельскохозяйственные работы не останавливались, поэтому работодатели искали трактористов, людей на сбор урожая (на так называемые сезонные работы).

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– Всегда есть потребность в водителях, она сейчас тоже безотлагательная. Социальная сфера не отстает. Но топовые – это такие, – добавила Бершадская.

Она напомнила, что в середине сентября в Украине заработал Единый портал вакансий, объединяющий данные Государственной службы занятости, ресурсов поиска работы work.ua, robota.ua, grc.ua, novarobota.ua, pidbir.com.

Портал упрощает поиск нужной вакансии, информацию можно получать в режиме онлайн. В настоящее время на портале уже более 120 тыс. вакансий.

Бершадская напомнила, что в начале полномасштабной войны в Украине обвалился рынок труда, и вакансий было в разы меньше. А сейчас экономика понемногу оживляется.

Согласно статистике службы занятости, за девять месяцев этого года было зарегистрировано более 700 тыс. безработных, а по состоянию на 1 октября – их 260 тыс.

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