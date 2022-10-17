Третина українців досі безробітні, ще 38% повернулися на старі місця – опитування
Українці поступово повертаються на свої старі робочі місця. На сьогодні 38% опитаних соціологічною групою Рейтинг 8-9 жовтня працюють у звичному режимі.
За даними опитування, ще 18% працюють дистанційно, 7% респондентів знайшли нове місце роботи.
Водночас ще третина (34%) до цього часу не працює. Найбільше таких серед наймолодших та найстарших учасників дослідження, жінок та мешканців Сходу.
Соціологи вперше фіксують позитивні тенденції з поверненням на роботу серед мешканців Півдня та Сходу країни, проте наголошують, що регіональна ідентифікація відбувається за місцем проживання до 24 лютого.
Cоціологічна група Рейтинг 8-9 жовтня провела чергове загальнонаціональне опитування в рамках 18-ї хвилі проєкту Україна в умовах війни.
Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера опитано 1 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування був відсутній український мобільний зв’язок.
Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.