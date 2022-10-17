Октябрь, 17 в 14:10

Сегодня, 17 октября, вражеский дрон попал в жилой дом в центральной части Киева. Во время спасательно-розыскных работ обнаружены тела четверых погибших.

Среди них — молодые супруги, киевляне 30 лет. Женщина была на шестом месяце беременности. Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, добавив, что “россия – страна-террорист”.

Как сообщила в марафоне Единых новостей спикер ГСЧС в г. Киеве Светлана Водолага, погибшая женщина была на шестом месяце беременности. Врачи были готовы спасти ребенка, если бы он был жив.

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– Но, к сожалению, ребенок был мертв. Поэтому можем говорить, что это фактически пятая жертва атаки дрона, – сказала Светлана Водолага.

Как сообщили в эфире Единых новостей владелица квартиры, где погибли супруги, общалась с ними перед атакой и просила пройти в укрытие, но они отказались, сказав, что дважды в одно место не прилетает. Так как 10 октября уже был прилет недалеко от этого дома.

Супруги вместе учились в школе, были замужем два года, обоим на момент трагедии было 34 года.

Напомним, что сегодня столицу Украины атаковали вражеские дроны. Один из них попал в жилой дом в Шевченковском районе столицы. Из-под завалов спасателям удалось извлечь 18 человек и кота Филю.

Фото: Кирило Тимошенко

Источник: Виталий Кличко