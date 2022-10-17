Жовтень, 17 в 14:10

Сьогодні, 17 жовтня, ворожий дрон влучив у житловий будинок в центральній частині Києва. Під час рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих.

Серед них – молоде подружжя киян 30 років. Жінка була на шостому місяці вагітності. Про це повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, додавши, що “росія – країна-терорист”.

Нагадаємо, що сьогодні столицю України атакували ворожі дрони. Один з них влучив у житловий будинок у Шевченківсьому районі столиці. З-під завалів рятувальникам вдалося дістати 18 людей і кота Філю.

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Фото: Кирило Тимошенко

Джерело: Віталій Кличко