Внаслідок атаки дрона на будинок Києва загинуло молоде подружжя – жінка була вагітна
Сьогодні, 17 жовтня, ворожий дрон влучив у житловий будинок в центральній частині Києва. Під час рятувально-пошукових робіт виявлено тіла трьох загиблих.
Серед них – молоде подружжя киян 30 років. Жінка була на шостому місяці вагітності. Про це повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, додавши, що “росія – країна-терорист”.
Нагадаємо, що сьогодні столицю України атакували ворожі дрони. Один з них влучив у житловий будинок у Шевченківсьому районі столиці. З-під завалів рятувальникам вдалося дістати 18 людей і кота Філю.
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Фото: Кирило Тимошенко
Джерело: Віталій Кличко