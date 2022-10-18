График энергосбережения: Укрэнерго опубликовало рекомендации потребителям
Компания Укрэнерго опубликовала рекомендации потребителям, как экономно пользоваться электроприборами, чтобы помочь стране возобновить полноценную работу энергосистемы после ударов РФ.
Энергетики отмечают: когда вечером украинцы не включают утюги, обогреватели или стиральные машины, общее потребление электороэнергии в стране уменьшается, соответственно исчезает потребность в веерных отключениях света.
Поэтому Укрэнерго составило график энергосбережения, который поможет украинцам сориентироваться – какой прибор и когда лучше выключить, а также временные промежутки, когда ими рекомендовано пользоваться.
Следующая инфографика поможет сориентироваться, какие приборы потребляют больше всего электроэнергии.
Во вторник, 18 октября, из-за утренних ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.
Серьезные повреждения нанесены энергетическому объекту в Днепре, также было попадание в инфраструктуру в Киеве и Житомире.
Источник: Укренерго