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Факты / Україна / Общество

График энергосбережения: Укрэнерго опубликовало рекомендации потребителям

Валентина Летяк, редактор ленты
График энергосбережения: Укрэнерго опубликовало рекомендации потребителям
Фото: Depositphotos

Компания Укрэнерго опубликовала рекомендации потребителям, как экономно пользоваться электроприборами, чтобы помочь стране возобновить полноценную работу энергосистемы после ударов РФ.

Энергетики отмечают: когда вечером украинцы не включают утюги, обогреватели или стиральные машины, общее потребление электороэнергии в стране уменьшается, соответственно исчезает потребность в веерных отключениях света.

Поэтому Укрэнерго составило график энергосбережения, который поможет украинцам сориентироваться – какой прибор и когда лучше выключить, а также временные промежутки, когда ими рекомендовано пользоваться.

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Следующая инфографика поможет сориентироваться, какие приборы потребляют больше всего электроэнергии.

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Во вторник, 18 октября, из-за утренних ударов РФ по объектам энергетической инфраструктуры в большой части Украины могут быть веерные отключения электроэнергии.

Серьезные повреждения нанесены энергетическому объекту в Днепре, также было попадание в инфраструктуру в Киеве и Житомире.

Источник: Укренерго

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