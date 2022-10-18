У всех – осколочные ранения: в Лимане эксгумировала тела пяти детей

Октябрь, 18 в 11:41

На месте массового захоронения на кладбище в деоккупированном Лимане Донецкой области эксперты обнаружили тела четырех детей, еще одного погибшего мальчика мама похоронила в собственном дворе.

По предварительным данным, причина смерти всех пятерых детей – осколочные ранения в результате обстрелов РФ.

Из стихийных могил достали двух сестричек – 2021 и 2019 годов рождения, еще одну девочку 2008 года рождения, а также двух мальчиков, родившихся в 2011 и 2012 годах.

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После проведения судебно-медицинской экспертизы детей перезахоронят.

Следственные действия на месте массового захоронения в Лимане продолжаются уже две недели. Тела погибших также изымают из одиночных захоронений во дворах и огородах.

По состоянию на 18 октября в Краматорском районе эксгумированы тела 35 военнослужащих ВСУ и 131 гражданского.

Среди мирных жителей – 67 мужчин, 56 женщин, пятеро детей. Кроме того, пол еще шести человек не установлен.

В целом на деоккупированных территориях Донецкой области обнаружено 45 захоронений, из которых 33 – в Святогорске и 12 – в Лимане. Однако это не окончательные данные, поскольку каждый день полиция получает информацию о новых могилах.