Загинули дві маленькі сестрички: у Лимані ексгумувала тіла п’яти дітей

Жовтень, 18 в 11:41

На місці масового поховання на цвинтарі в деокупованому Лимані Донецької області експерти виявили тіла чотирьох дітей, ще одного загиблого хлопчика мама поховала у власному дворі.

За попередніми даними, причина смерті усіх п’яти дітей – осколкові поранення внаслідок обстрілів РФ.

Зі стихійних могил дістали двох сестричок – 2021 та 2019 років народження, ще одну дівчинку 2008 року народження, а також двох хлопчиків, які народилися у 2011 та 2012 роках.

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Після проведення судово-медичної експертизи дітей перепоховають.

Слідчі дії на місці масового поховання в Лимані тривають вже два тижні. Тіла загиблих також вилучають з одиночних поховань у дворах і на городах.

Станом на 18 жовтня у Краматорському районі ексгумовано тіла 35 військовослужбовців ЗСУ та 131 цивільного.

Серед мирних мешканців – 67 чоловіків, 56 жінок, п’ятеро дітей. Окрім того, стать ще шести осіб не встановлена.

Загалом на деокупованих територіях Донецької області виявлено 45 поховань, з яких 33 – у Святогірську та 12 – у Лимані. Проте це не остаточні дані, оскільки щодня поліція отримує інформацію про нові могили.