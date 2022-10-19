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Факты / Україна / Общество

СБУ задержала организатора псевдореферендума РФ в Луганской области

Валентина Чорна, редактор ленты
СБУ затримали організаторку псевдореферендуму РФ на Луганщині
Фото: СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали одного из организаторов псевдореферендума РФ в Луганской области.

По данным следствия, коллаборанткой оказалась 50-летняя жительница села Стельмаховка.

– Она работала на сельхозпредприятии и после оккупации района пошла на сотрудничество с врагом по идеологическим соображениям. В ответ на лояльность захватчики поручили ей подготовку и проведение фейкового референдума в родном селе, — сообщили в СБУ.

Чтобы обеспечить “вхождение” оккупированных россиянами украинских территорий в состав РФ, женщина:

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  • обходила с урной для сбора бюллетеней дворы односельчан;
  • агитировала их проголосовать за “присоединение” к РФ;
  • в составе “избирательной комиссии” обеспечила нужный “подсчет голосов”.

В настоящее время коллаборантка содержится под стражей.

Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по двум статьям УКУ, предусматривающим наказание до 10 лет лишения свободы.

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Источник: СБУ
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