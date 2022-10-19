СБУ затримала організаторку псевдореферендуму РФ на Луганщині
Фото: СБУ
Співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторок псевдореферендуму РФ на Луганщині.
За даними слідства, колаборанткою виявилася 50-річна мешканка села Стельмахівка.
– Вона працювала на сільгосппідприємстві і після окупації району пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань. У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в рідному селі, – повідомили в СБУ.
Щоб забезпечити “входження” окупованих росіянами українських територій до складу РФ, жінка:
Зараз дивляться
- обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців;
- агітувала їх проголосувати за “приєднання” до РФ;
- у складі “виборчої комісії” забезпечила потрібний “підрахунок голосів”.
Наразі колаборантка перебуває під вартою.
Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ, які передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.