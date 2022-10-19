Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство

СБУ затримала організаторку псевдореферендуму РФ на Луганщині

Валентина Чорна, редакторка стрічки
СБУ затримали організаторку псевдореферендуму РФ на Луганщині
Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторок псевдореферендуму РФ на Луганщині.

За даними слідства, колаборанткою виявилася 50-річна мешканка села Стельмахівка.

– Вона працювала на сільгосппідприємстві і після окупації району пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань. У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в рідному селі, – повідомили в СБУ.

Щоб забезпечити “входження” окупованих росіянами українських територій до складу РФ, жінка:

Зараз дивляться
  • обходила з урною для збору бюлетенів двори односельців;
  • агітувала їх проголосувати за “приєднання” до РФ;
  • у складі “виборчої комісії” забезпечила потрібний “підрахунок голосів”.

Наразі колаборантка перебуває під вартою.

Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за двома статтями ККУ, які передбачають покарання до 10 років позбавлення волі.

Читайте
Допомагав РФ під час окупації Бучі, а потім вступив в український добробат: СБУ затримала зрадника

Джерело: СБУ
Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка