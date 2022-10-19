СБУ затримала організаторку псевдореферендуму РФ на Луганщині

Співробітники Служби безпеки України затримали одну із організаторок псевдореферендуму РФ на Луганщині.

За даними слідства, колаборанткою виявилася 50-річна мешканка села Стельмахівка.

– Вона працювала на сільгосппідприємстві і після окупації району пішла на співпрацю з ворогом із ідеологічних міркувань. У відповідь на лояльність загарбники доручили їй підготовку та проведення фейкового референдуму в рідному селі, – повідомили в СБУ.