Октябрь, 20 в 17:55

В Украине заработала новая денежная помощь для внутренне перемещенных лиц. Новый проект помощи реализуют Консорциум реагирования, благотворительный фонд Право на защиту и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Что предполагает денежная помощь, кто может ее получить и как это сделать — далее в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Денежные выплаты могут получить переселенцы, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области и отвечают определенным требованиям:

Сейчас смотрят

переехали в течение последних 30 дней;

семьи, пострадавшие от внезапных обстрелов;

семьи, потерявшие члена семьи;

ВПЛ, которые утратили средства существования (ферму, скот собственный магазин и др).

Получить помощь могут также те украинцы, которые переместились в одну из вышеназванных областей до 1 сентября, имеют доход менее чем 5 400 грн на одного человека (за последние три месяца), и отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости:

имеют двух или более детей;

являются лицом с инвалидностью;

домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной);

среди членов семьи есть беременные женщины и женщины с детьми до двух лет;

имеют члена семьи пожилого возраста (55+ лет).

Стоит отметить, что семьи, которые получали помощь от международных организаций, не имеют права на эту выплату.

Что предполагает денежная помощь

Итак, ВПЛ, которые переселились в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Черниговскую область, могут претендовать на денежную помощь в размере 6 600 грн на одного человека.

Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев, то есть по 2 200 грн в месяц.

Как получить

Для получения помощи ВПЛ должны зарегистрироваться. Для этого необходимо всем членам семьи лично обратиться в один из пунктов регистрации:

Кривой Рог: ул. Хабаровская, 1 (график работы: будни с 09:00 до 18:00). График движения мобильной бригады можно отслеживать в Telegram-канале

Перед личным приходом, стоит записаться на регистрацию по телефону: (096) 956-08-18.

Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 28 (график работы: будни с 09:00 до 18:00). Также будет работать мобильная бригада — за графиком ее движения следите в Telegram-канале

ул. Героев Майдана, 28 (график работы: будни с 09:00 до 18:00). Также будет работать мобильная бригада — за графиком ее движения следите в Киевская область — работает только мобильная бригада, которая регистрирует ВПЛ в общинах. График движения можно отследить в Telegram-канале

— работает только мобильная бригада, которая регистрирует ВПЛ в общинах. График движения можно отследить в Сумская область — регистрация осуществляется только через мобильную бригаду

Необходимые документы

При регистрации на помощь ВПЛ должны иметь: