Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна / Общество

Новая денежная помощь для ВПЛ: кто из беженцев может получить 6 600 грн

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
зарплата гроші
Фото: НБУ

В Украине заработала новая денежная помощь для внутренне перемещенных лиц. Новый проект помощи реализуют Консорциум реагирования, благотворительный фонд Право на защиту и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).

Что предполагает денежная помощь, кто может ее получить и как это сделать — далее в материале Фактов ICTV.

Кто может получить

Денежные выплаты могут получить переселенцы, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области и отвечают определенным требованиям:

Сейчас смотрят
  • переехали в течение последних 30 дней;
  • семьи, пострадавшие от внезапных обстрелов;
  • семьи, потерявшие члена семьи;
  • ВПЛ, которые утратили средства существования (ферму, скот собственный магазин и др).

Получить помощь могут также те украинцы, которые переместились в одну из вышеназванных областей до 1 сентября, имеют доход менее чем 5 400 грн на одного человека (за последние три месяца), и отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости:

  • имеют двух или более детей;
  • являются лицом с инвалидностью;
  • домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной);
  • среди членов семьи есть беременные женщины и женщины с детьми до двух лет;
  • имеют члена семьи пожилого возраста (55+ лет).

Стоит отметить, что семьи, которые получали помощь от международных организаций, не имеют права на эту выплату.

Что предполагает денежная помощь

Итак, ВПЛ, которые переселились в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Черниговскую область, могут претендовать на денежную помощь в размере 6 600 грн на одного человека.

Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев, то есть по 2 200 грн в месяц.

Как получить

Для получения помощи ВПЛ должны зарегистрироваться. Для этого необходимо всем членам семьи лично обратиться в один из пунктов регистрации:

  • Кривой Рог: ул. Хабаровская, 1 (график работы: будни с 09:00 до 18:00). График движения мобильной бригады можно отслеживать в Telegram-канале.

Перед личным приходом, стоит записаться на регистрацию по телефону: (096) 956-08-18.

  • Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 28 (график работы: будни с 09:00 до 18:00). Также будет работать мобильная бригада — за графиком ее движения следите в Telegram-канале.
  • Киевская область — работает только мобильная бригада, которая регистрирует ВПЛ в общинах. График движения можно отследить в Telegram-канале.
  • Сумская область — регистрация осуществляется только через мобильную бригаду.

Необходимые документы

При регистрации на помощь ВПЛ должны иметь:

  • паспорт гражданина Украины (с данными о прописке/выписке) или свидетельство о рождении ребенка;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • документ с банковскими реквизитами;
  • документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.
Читайте
Как сняться с учета ВПЛ - инструкция

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка