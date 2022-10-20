Новая денежная помощь для ВПЛ: кто из беженцев может получить 6 600 грн
В Украине заработала новая денежная помощь для внутренне перемещенных лиц. Новый проект помощи реализуют Консорциум реагирования, благотворительный фонд Право на защиту и Бюро гуманитарной помощи USAID (BHA).
Что предполагает денежная помощь, кто может ее получить и как это сделать — далее в материале Фактов ICTV.
Кто может получить
Денежные выплаты могут получить переселенцы, которые эвакуировались в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Хмельницкую области и отвечают определенным требованиям:
- переехали в течение последних 30 дней;
- семьи, пострадавшие от внезапных обстрелов;
- семьи, потерявшие члена семьи;
- ВПЛ, которые утратили средства существования (ферму, скот собственный магазин и др).
Получить помощь могут также те украинцы, которые переместились в одну из вышеназванных областей до 1 сентября, имеют доход менее чем 5 400 грн на одного человека (за последние три месяца), и отвечающие хотя бы одному из критериев уязвимости:
- имеют двух или более детей;
- являются лицом с инвалидностью;
- домохозяйство ведется одним лицом (мужчиной или женщиной);
- среди членов семьи есть беременные женщины и женщины с детьми до двух лет;
- имеют члена семьи пожилого возраста (55+ лет).
Стоит отметить, что семьи, которые получали помощь от международных организаций, не имеют права на эту выплату.
Что предполагает денежная помощь
Итак, ВПЛ, которые переселились в Днепропетровскую, Киевскую, Сумскую или Черниговскую область, могут претендовать на денежную помощь в размере 6 600 грн на одного человека.
Выплаты будут осуществляться в течение трех месяцев, то есть по 2 200 грн в месяц.
Как получить
Для получения помощи ВПЛ должны зарегистрироваться. Для этого необходимо всем членам семьи лично обратиться в один из пунктов регистрации:
- Кривой Рог: ул. Хабаровская, 1 (график работы: будни с 09:00 до 18:00). График движения мобильной бригады можно отслеживать в Telegram-канале.
Перед личным приходом, стоит записаться на регистрацию по телефону: (096) 956-08-18.
- Хмельницкий: ул. Героев Майдана, 28 (график работы: будни с 09:00 до 18:00). Также будет работать мобильная бригада — за графиком ее движения следите в Telegram-канале.
- Киевская область — работает только мобильная бригада, которая регистрирует ВПЛ в общинах. График движения можно отследить в Telegram-канале.
- Сумская область — регистрация осуществляется только через мобильную бригаду.
Необходимые документы
При регистрации на помощь ВПЛ должны иметь:
- паспорт гражданина Украины (с данными о прописке/выписке) или свидетельство о рождении ребенка;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- документ с банковскими реквизитами;
- документы, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости.