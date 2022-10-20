Жовтень, 20 в 17:55

В Україні запрацювала нова грошова допомога для внутрішньо переміщених осіб. Новий проєкт допомоги реалізовують Консорціум реагування, благодійний фонд Право на захист та Бюро гуманітарної допомоги USAID (BHA).

Що передбачає грошова допомога, хто може її отримати та як це зробити – далі в матеріалі Фактів ICTV.

Хто може отримати

Грошові виплати можуть отримати переселенці, які евакуювалися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей та відповідають певним вимогам:

Зараз дивляться

переїхали протягом останніх 30 днів;

родини, які постраждали від раптових обстрілів;

сім’ї, які втратили члена родини;

ВПО, які втратили засоби для існування (ферму, худобу, власний магазин тощо).

Отримати допомогу також можуть ті українці, які перемістилися до однієї з вищезгаданих областей до 1 вересня, мають дохід менший, ніж 5 400 грн на одну особу (за останні три місяці), та відповідають хоча б одному з критеріїв вразливості:

мають двох або більше дітей;

є особою з інвалідністю;

домогосподарство ведеться однією особою (чоловіком або жінкою);

серед членів сім’ї є вагітні жінки та жінки з дітьми до двох років;

мають члена родини похилого віку (55+ років).

Варто зазначити, що родини, які отримували допомогу від міжнародних організацій, не мають права на цю виплату.

Що передбачає грошова допомога

Отож, ВПО, які переселилися до Дніпропетровської, Київської, Сумської чи Хмельницької областей, можуть претендувати на грошову допомогу в розмірі 6 600 грн на одну особу.

Виплати здійснюватимуться впродовж трьох місяців, тобто по 2 200 грн на місяць.

Як отримати

Для отримання допомоги ВПО повинні зареєструватися. Для цього необхідно усім членам родини особисто звернутися в один з пунктів реєстрації:

Кривий Ріг: вул. Хабаровська, 1 (графік роботи: будні з 09:00 до 18:00). Графік руху мобільної бригади можна відстежувати у Telegram-каналі

Перед особистим приходом, варто записатися на реєстрацію за телефоном: (096) 956-08-18.

Хмельницький : вул. Героїв Майдану, 28 (графік роботи: будні з 09:00 до 18:00). Також працюватиме мобільна бригада – за графіком її руху стежте у Telegram-каналі

: вул. Героїв Майдану, 28 (графік роботи: будні з 09:00 до 18:00). Також працюватиме мобільна бригада – за графіком її руху стежте у Київська область – працює лише мобільна бригада, яка реєструє ВПО в громадах. Графік руху можна відстежити у Telegram-каналі.

– працює лише мобільна бригада, яка реєструє ВПО в громадах. Графік руху можна відстежити у Сумська область – реєстрація здійснюється лише через мобільну бригаду

Необхідні документи

Під час реєстрації на допомогу ВПО повинні мати: