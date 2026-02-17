В Украине официально насчитывается 4,62 млн внутренне перемещенных лиц. Больше всего переселенцев проживает в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях, а также в Киеве. Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины.

Как сняться с учета ВПЛ — узнавали Факты ICTV.

Куда обращаться, чтобы сняться о учета ВПЛ

На сайте Государственных услуг полное название этой процедуры отмечается как Принятие решения об отмене действия справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица по заявлению внутренне перемещенного лица.

Одним из оснований для отмены действия справки ВПЛ и внесения сведений об этом в Единую информационную базу данных о внутренне перемещенных лицах является заявление ВПЛ об отказе от справки.

Поэтому чтобы сняться с учета ВПЛ, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в:

структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения районных госадминистраций, исполнительных городских или районных органов;

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов;

Центры предоставления административных услуг.

Подать заявление на получение услуги вы можете лично. Чтобы сняться с учета ВПЛ, вам необходимо лишь заявление об отказе от справки о постановке на учет ВПЛ.

Услуга бесплатная, отмена статуса ВПЛ длится около трех дней.

Решение об отмене действия справки ВПЛ принимается руководителем структурного подразделения по вопросам социальной защиты населения. Когда результаты услуги будут готовы, вам сообщат об этом.

Как сняться с учета ВПЛ в Дія

Внутренне перемещенные лица могут направить заявление, чтобы сняться с учета ВПЛ, через онлайн-сервис Дія.

Нужно нажать на меню собственной справки ВПЛ в мобильном приложении Дія и выбрать Отменить статус ВПЛ.

Просмотрите описание услуги и нажмите Начать. После этого заполните заявление на снятие с учета ВПЛ, которое сервис обработает автоматически в течение 15-20 минут.

После того, как заявление будет рассмотрено, вам придет соответствующее уведомление. Вскоре справка ВПЛ исчезнет из мобильного приложения Дія.

