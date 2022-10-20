Октябрь, 20 в 18:50

Российская армия нанесла массированный удар с использованием иранских ударных дронов-камикадзе Shahed-136 по гражданской инфраструктуре Украины. Нашим защитникам удалось успешно сбить 15 из 20 беспилотников.

По данным Генерального штаба ВСУ, Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины. Остается угроза ракетных ударов и применения дронов на территории Украины.

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