Жовтень, 20 в 18:50

Російська армія завдала масованого удару з використанням іранських ударних дронів-камікадзе Shahed-136 по цивільній інфраструктурі України. Нашим захисникам вдалося успішно збити 15 з 20 безпілотників.

За даними Генерального штабу ЗСУ, Білорусь надалі підтримує збройну агресію Росії проти України. Залишається загроза ракетних ударів та застосування дронів на території України.

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Військово-політичне керівництво Росії офіційно завершує часткову мобілізацію, але примусове вручення повісток окремим категоріям російських громадян не припиняється.

У населеному пункті Мосрентген Московської області мобілізованих розмістили в пункті дислокації 27 окремої мотострілецької бригади для медичного огляду та подальшого направлення в зону бойових дій.

Окупаційне керівництво примусово мобілізує чоловіків на тимчасово захоплений територіях, проте розпочато евакуацію цивільного населення на окремих напрямках.

Авіація ЗСУ протягом доби завдала шість ударів, влучивши по двох районах зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктах, двох позиціях зенітних ракетних комплексів ворога.