Хотят отвлечь внимание от поражений на фронте: в оккупации активизировались пропагандисты РФ

Октябрь, 20 в 18:42

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской и Херсонской областей российские пропагандисты активизировали информационную кампанию, чтобы распространять ложь об исключительно “положительных” последствиях попыток аннексии Россией Юга и Востока Украины.

Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Она рассказала актуальную информацию о ситуации на временно оккупированных территориях.

— Они распространяют слухи о прибытии лучших российских медицинских работников, которые будут предоставлять медицинские услуги абсолютно бесплатно на привезенном российском оборудовании. Однако прибытие медицинского персонала и оборудования не зафиксировано. Пропагандистское мероприятие имеет популистское содержание и направлено исключительно на отвлечение внимания местного населения от поражений на фронте, — считает заместитель главы Минобороны.

По актуальным данным, по состоянию на середину октября, в рамках частичной мобилизации России удалось призвать около 200 тыс. человек (это более 66% от 300 тыс. официально объявленных).

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В ГУР отметили, что Россия доукомплектует 107, а также формирует 24 регулярных и резервных полков/батальонов (общей численностью 146 тыс. человек) во всех военных округах, северном флоте и воздушно-десантных войсках.