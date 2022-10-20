Украина знает точное количество военнопленных, но не называет из соображений безопасности – Лубинец

Октябрь, 20 в 14:38

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заверил, что они знают точное количество удерживаемых РФ военнопленных и гражданских, однако не может озвучить эти данные, чтобы не навредить процессу их возвращения домой.

– Это настолько сложная работа, что каждое, даже неосторожное слово может помешать нам в этом процессе. Поэтому единственное, что могу сказать: мы знаем количество, мы знаем места содержания и условия. Мы знаем, что условия согласно Женевским конвенциям ужасные, то есть нарушают их, – заявил он на брифинге.

По его словам, людям не предоставляется надлежащая медицинская помощь, нарушаются базовые права военнопленных и гражданских заложников.

– Мы делаем все, чтобы их вернуть. Количество мы не называем, – подчеркнул Лубинец.

Он говорит, что существует полный список наших пленных, однако его до сих пор не верифицировал Международный комитет Красного Креста.

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