Україна знає точну кількість військовополонених, але не називає з міркувань безпеки – Лубінець
Український омбудсмен Дмитро Лубінець запевнив, що вони знають точну кількість військовополонених та цивільних, які утримуються РФ, проте не можна озвучити ці дані, щоб не нашкодити процесу їхнього повернення додому.
– Це настільки складна робота, що кожне, навіть необачне слово може завадити нам у цьому процесі. Тому єдине, що можу сказати: ми знаємо кількість, ми знаємо місця перебування та умови. Ми знаємо, що умови, згідно Женевських конвенцій, жахливі, тобто порушують їх, – заявив він на брифінгу.
За його словами, людям не надається належна медична допомога, порушуються базові права військовополонених та цивільних заручників.
– Ми робимо все, щоб їх повернути. Кількість ми не називаємо, – наголосив Лубінець.
Він каже, що існує повний список наших полонених, однак його досі не верифікував Міжнародний комітет Червоного Хреста.
Три дні тому, 17 жовтня, відбувся черговий масштабний обмін полоненими. З неволі вдалося звільнити 108 жінок.