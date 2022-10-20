Октябрь, 20 в 17:37

Украинцы смогут получить новую одноразовую помощь от общества Красного Креста и Укрпочты.

Что предусматривает одноразовая денежная помощь, кто ее сможет получить и как это сделать — узнавали Факты ICTV.

Денежная помощь: кто может получить

В конце сентября 2022 года Красный Крест начал сотрудничество с Укрпочтой по выдаче разовой денежной помощи украинцам.

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Программа направлена на людей, проживающих в населенных пунктах, которые были под оккупацией, и на момент освобождения фактически проживают в селах и городах.

Укрпочта выдает денежную помощь от Красного Креста по спискам, независимо от того, являются ли лица клиентами Укрпочты или нет.

В первую очередь планируется охватить 20 тыс. жителей Харьковщины. Выплаты могут получить все граждане: как взрослые, так и дети.

Размер единовременного пособия — 1 200 грн на одного человека (и взрослым, и детям).

Как получить помощь

Получение помощи будет происходить следующим образом:

областные военные администрации формируют списки и сведения о лицах, которым будет выплачиваться пособие;

эти списки передаются выездным бригадам Укрпочты;

бригады Укрпочты будут передавать единовременную денежную помощь украинцам из рук в руки, руководствуясь списками ОВА.

Деньги будут выплачивать в течение двух месяцев лично на руки в выездных бригадах почтового оператора Укрпочта.

Первые выплаты на сумму более полумиллиона гривен уже получили 450 жителей двух деоккупированных сел Липцы и Русские Тишки.

Фото: Укрпочта