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Факти / Україна / Суспільство

Виплати від Укрпошти та Червоного Хреста: хто з українців отримає 1 200 грн

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
укрпошта

Українці зможуть отримати нову одноразову допомогу від товариства Червоного Хреста та Укрпошти.

Що передбачає одноразова грошова допомога, хто її зможе отримати та як це зробити – дізнавалися Факти ICTV.

Грошова допомога: хто може отримати

Наприкінці вересня 2022 року Червоний Хрест розпочав співпрацю з Укрпоштою щодо видачі разової грошової допомоги українцям.

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Програма спрямована на людей, які мешкають у населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають у селах та містах.

Укрпошта видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами Укрпошти чи ні.

Першочергово планується охопити 20 тис. мешканців Харківщини. Кошти можуть отримати всі громадяни: як дорослі, так і діти.

Розмір одноразової допомоги – 1 200 грн на одну особу (і дорослим, і дітям).

Як отримати допомогу

Отримання виплат відбуватиметься наступним чином:

  • обласні військові адміністрації формують списки та відомості про осіб, яким буде виплачуватись допомога;
  • ці списки передаються виїздним бригадам Укрпошти;
  • бригади Укрпошти передаватимуть одноразову грошову допомогу українцям з рук в руки, керуючись списками ОВА.

Гроші будуть виплачувати впродовж двох місяців особисто на руки у виїзних бригадах поштового оператора Укрпошта.

Перші виплати на суму більш як пів мільйона гривень вже отримали 450 мешканців двох деокупованих сіл Липці та Руські Тишки.

Фото: Укрпошта

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