Виплати від Укрпошти та Червоного Хреста: хто з українців отримає 1 200 грн
Українці зможуть отримати нову одноразову допомогу від товариства Червоного Хреста та Укрпошти.
Що передбачає одноразова грошова допомога, хто її зможе отримати та як це зробити – дізнавалися Факти ICTV.
Грошова допомога: хто може отримати
Наприкінці вересня 2022 року Червоний Хрест розпочав співпрацю з Укрпоштою щодо видачі разової грошової допомоги українцям.
Програма спрямована на людей, які мешкають у населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають у селах та містах.
Укрпошта видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами Укрпошти чи ні.
Першочергово планується охопити 20 тис. мешканців Харківщини. Кошти можуть отримати всі громадяни: як дорослі, так і діти.
Розмір одноразової допомоги – 1 200 грн на одну особу (і дорослим, і дітям).
Як отримати допомогу
Отримання виплат відбуватиметься наступним чином:
- обласні військові адміністрації формують списки та відомості про осіб, яким буде виплачуватись допомога;
- ці списки передаються виїздним бригадам Укрпошти;
- бригади Укрпошти передаватимуть одноразову грошову допомогу українцям з рук в руки, керуючись списками ОВА.
Гроші будуть виплачувати впродовж двох місяців особисто на руки у виїзних бригадах поштового оператора Укрпошта.
Перші виплати на суму більш як пів мільйона гривень вже отримали 450 мешканців двох деокупованих сіл Липці та Руські Тишки.
Фото: Укрпошта