Жовтень, 20 в 17:37

Українці зможуть отримати нову одноразову допомогу від товариства Червоного Хреста та Укрпошти.

Що передбачає одноразова грошова допомога, хто її зможе отримати та як це зробити – дізнавалися Факти ICTV.

Грошова допомога: хто може отримати

Наприкінці вересня 2022 року Червоний Хрест розпочав співпрацю з Укрпоштою щодо видачі разової грошової допомоги українцям.

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Програма спрямована на людей, які мешкають у населених пунктах, які були під окупацією, і на момент звільнення фактично проживають у селах та містах.

Укрпошта видає грошову допомогу від Червоного Хреста за списками, незалежно від того, чи є особи клієнтами Укрпошти чи ні.

Першочергово планується охопити 20 тис. мешканців Харківщини. Кошти можуть отримати всі громадяни: як дорослі, так і діти.

Розмір одноразової допомоги – 1 200 грн на одну особу (і дорослим, і дітям).

Як отримати допомогу

Отримання виплат відбуватиметься наступним чином:

обласні військові адміністрації формують списки та відомості про осіб, яким буде виплачуватись допомога;

ці списки передаються виїздним бригадам Укрпошти;

бригади Укрпошти передаватимуть одноразову грошову допомогу українцям з рук в руки, керуючись списками ОВА.

Гроші будуть виплачувати впродовж двох місяців особисто на руки у виїзних бригадах поштового оператора Укрпошта.

Перші виплати на суму більш як пів мільйона гривень вже отримали 450 мешканців двох деокупованих сіл Липці та Руські Тишки.

Фото: Укрпошта