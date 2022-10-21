Жовтень, 21 в 16:55

Станом на п’ятницю, 21 жовтня, 18 областей України повністю готові до старту опалювального сезону. Водночас у більшості населених пунктів він може розпочатися на початку листопада.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

За його словами, житловий фонд готовий до увімкнення опалення на 98%.

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– 98% стан готовності будинків до опалювального сезону, 99% – стан готовності котелень. 18 областей повністю готові до початку опалювального сезону, – наголосив Чернишов.

Міністр додав, що в більшості регіонів готовність житлового фонду вже становить 100%, окрім Донецької області. Там це показник – 51,5% через активні бойові дії.

Рішення про увімкнення опалення має ухвалювати місцева влада. За прогнозами Чернишова, більшість міст в Україні розпочнуть опалювальний сезон на початку листопада, оскільки з наступного тижня очікується потепління.

Проте в закладах соціальної сфери опалення вмикають раніше. Наразі вже опалюються понад 4 тис. таких закладів.

Міністр також розповів, що після атак військ РФ вдалося відновити вже понад 250 об’єктів теплопостачання.

– 580 котелень і теплових пунктів пошкоджено із 24 лютого, 253 з них уже відновлено, – заявив Чернишов.

Також вдалося реконструювати три теплоелектроцентралі, а 12 ТЕС і ТЕЦ потребують екстреного відновлення.

У регіонах формуються аварійні запаси обладнання, яке застосовуватимуть під час тривалого відключення електроенергії.

Чернишов зазначив, що на середину листопада Україна має накопичити 15 млрд кубометрів газу. І цього повинно вистачити на осінньо-зимовий період.

Що стосується вугілля, то на складах накопичено приблизно 1,8 млн тонн, хоча за планом мало б бути 2,5 млн тонн. Чернишов пояснив, що з огляду на ситуацію в енергетиці Україна змушена споживати більше вугілля для виробництва електроенергії тепловою генерацією.

Водночас міністр запевнив, що накопичених запасів енергоресурсів повинно вистачити для проходження опалювального сезону.

Раніше в Кабміні обіцяли, що опалювальний сезон в Україні розпочнеться вчасно: щойно середньодобова температура опускатиметься нижче +8 градусів протягом трьох днів.

Станом на 5 жовтня в уряді заявляли про 90% готовності до опалювального сезону.