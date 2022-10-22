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Продолжается третья волна: Данилов заявил об отсутствии проблем с мобилизацией в Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Продолжается третья волна: Данилов заявил об отсутствии проблем с мобилизацией в Украине
Фото: Офис президента

В Украине нет никаких проблем, связанных с мобилизацией граждан для защиты мирных жителей и государства. В настоящее время продолжается третья волна мобилизации.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он ответил на вопросы журналистов о вероятной необходимости увеличить количество солдат.

Данилов заверил, что этот вопрос регулярно рассматривается на заседании Ставки верховного главнокомандующего, а мобилизация продолжается по плану.

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— Каждый раз докладывают о количестве военных, которых мы пригласили в ряды ВСУ для подготовки и защиты нашей страны. Проблем нет. Если появится необходимость дополнительной мобилизации, уверен, что не будет проблем, — считает секретарь СНБО.

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются после полномасштабного вторжения армии Российской Федерации 24 февраля. Президент Владимир Зеленский отметил, что сейчас идут сильные бои на Востоке и Юге Украины, однако ВСУ сохраняют инициативу.

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