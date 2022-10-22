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Факти / Україна / Суспільство

Триває третя хвиля: Данілов заявив про відсутність проблем з мобілізацією в Україні

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Триває третя хвиля: Данілов заявив про відсутність проблем з мобілізацією в Україні
Фото: Офіс президента

В Україні немає жодних проблем, пов’язаних з мобілізацією громадян для захисту мирних жителів і держави. Наразі триває третя хвиля мобілізації.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Він відповів на запитання журналістів про ймовірну потребу збільшити кількість солдатів.

Данілов запевнив, що це питання регулярно розглядають на засіданні Ставки верховного головнокомандувача, а мобілізація триває за планом.

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– Щоразу доповідають про кількість військових, яких ми запросили до лав ЗСУ для підготовки та захисту нашої країни. Проблем немає. Якщо з’явиться необхідність у додатковій мобілізації, впевнений, що не буде проблем, – вважає секретар РНБО.

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають після повномасштабного вторгнення армії Російської Федерації 24 лютого. Президент Володимир Зеленський зазначив, що наразі тривають запеклі бої на Сході та Півдні України, однак ЗСУ зберігають ініціативу.

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