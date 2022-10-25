Октябрь, 24 в 23:01

Сложное время украинцы переживают вместе. Это уже доказал коронокризис в 2020-2021 годах — тогда стало ощутимо меньше разводов.

Но настоящим парадоксом для украинского института семьи стала полномасштабная война. Согласно статистике Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, в период с марта по сентябрь этого года в Украине зарегистрирована 151 671 семья.

В тот же период в 2021 году официально создали семьи 143 408 пар, то есть разница составила более 8 тыс. браков. Но самое интересное, что в самый стрессовый для Украины март 2022-го, когда украинцы оказались в полномасштабной войне, количество браков не упало, а наоборот, резко пошло вверх.

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Тогда было зарегистрировано 20 771 новых союзов. Для сравнения – в марте 2021 года было зарегистрировано 13 766. То есть, свадеб стало больше в полтора раза.

Эта ситуация действительно стала беспрецедентной, рассказывает представительница Центрально-западного межрегионального управления Министерства юстиции Татьяна Войтко.

— Если сравнивать с месяцами прошлого года, то больше всего браков пришлось на март. То есть, фактически, на первый месяц полномасштабной войны. Подобную ситуацию мы наблюдали еще в апреле и мае. А вот, начиная уже с лета, количество браков в некоторых регионах значительно уменьшилось – даже по сравнению с прошлым годом. В тех регионах, где меньше браков, там всегда меньше разводов, это стало тенденцией, — отметила она.

По словам Татьяны Войтко, в этом году больше всего браков было зарегистрировано на Днепропетровщине — в период с марта по сентябрь там было создано более 19 тыс. семей.

На втором месте Киев – 15 891 брак, далее следуют Одесская и Львовская области.

Полномасштабная война положительно повлияла и на статистику разводов. Если в прошлом году в промежутке с марта по сентябрь распалось 68 483 пар, то в этот же период этого года — 47 925. Разница составляет более 20 тыс. браков.

Если подробно проанализировать статистику по месяцам, видим, что, начиная с марта, количество браков пошло на убыль.

Несмотря на то, что количество разводов постепенно растет ежемесячно, оно все равно меньше предыдущих лет, отмечает Татьяна Войтко.

Если со статистикой создания браков все однозначно, то спад количества разводов специалисты объясняют не только желанием украинцев сохранить семью в сложное время, но и еще двумя вескими причинами.

Это массовая миграция украинцев за границу, а также прекращение деятельности отдельных центров регистрации браков в регионах, которые подверглись активным боевым действиям и ныне оккупированы.