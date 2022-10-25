Жовтень, 24 в 23:01

Складні часи українці переживають разом. Це вже довела коронокриза у 2020-2021 роках – тоді розлучень відчутно поменшало.

Але справжнім парадоксом для українського інституту сім’ї стала повномасштабна війна. Згідно статистики Державного реєстру актів цивільного стану громадян, у період з березня до вересня цього року в Україні зареєстрована 151 671 нових родин.

У той самий період у 2021 році офіційно створили сім’ї 143 408 пар, тобто різниця склала понад 8 тис. шлюбів. Але найцікавіше те, що у найстресовіший для України березень 2022-го, коли українці опинилися у стані повномасштабної війні, кількість шлюбів не впала, а навпаки, різко пішла догори.

Зараз дивляться

Тоді було зареєстровано 20 771 нових шлюбів. Для порівняння – у березні 2021 року було зареєстровано 13 766. Тобто, одружених стало більше у півтора рази.

Ця ситуація справді стала безпрецедентною, розповідає представниця Центрально-західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Тетяна Войтко.

– Якщо порівнювати з місяцями минулого року, то найбільше шлюбів припало на березень. Тобто, фактично на перший місяць повномасштабної війни. Подібну ситуацію ми спостерігали ще у квітні та травні. А ось починаючи вже з літа, кількість шлюбів у деяких регіонах значно зменшилася – навіть порівняно з минулим роком. У тих регіонах, де менше шлюбів, там завжди менше розірвань шлюбу, це стало тенденцією, – зауважила вона.

За словами Тетяни Войтко, цьогоріч найбільше шлюбів було зареєстровано на Дніпропетровщині – у період з березня до вересня там було створено понад 19 тис. родин.

На другому місці Київ – 15 891 шлюби, далі йдуть Одещина та Львівщина.

Повномасштабна війна позитивно вплинула і на статистику розлучень. Якщо минулого року у проміжку з березня до вересня розійшлося 68 483 пар, то у цей самий період цього року – 47 925. Різниця у понад 20 тис. шлюбів.

Якщо детально проаналізувати статистику за місяцями, бачимо, що, починаючи з березня, кількість нових шлюбів пішла на спад.

Попри те, що кількість розлучень поволі зростає щомісяця, вона все одно є меншою за попередні роки, зазначає Тетяна Войтко.

Якщо зі статистикою створення шлюбів все однозначно, то спад кількості розлучень фахівці пояснюють не лише бажанням українців зберегти сім’ю у складний час, а й ще двома вагомими причинами.

Це масова міграція українців за кордон, а також припинення діяльності окремих центрів реєстрації шлюбів у регіонах, які зазнали активних бойових дій та нині є окупованими.