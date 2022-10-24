Крестик в кармане куртки: в лесу под Киевом обнаружили тело убитого оккупантами мужчины

Октябрь, 24 в 15:54

В лесу вблизи поселка Немешаево Бучанского района местные жители обнаружили тело убитого российскими оккупантами мужчины, сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.

По его словам, при осмотре тела полицейские установили, что тот погиб именно во время оккупации Бучанского района.

– Тело мужчины находилось неподалеку от ямы, где несколько дней назад полицейские Киевщины уже обнаруживали убитого оккупантами человека, – уточнил Небитов.

Теперь полиция должна установить его личность. Рост погибшего – около 190 см, размер ноги – 43.

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На нем была синяя куртка, синие джинсы, черные туфли и черное белье. В нагрудном кармане куртки нашли православный крестик, который, возможно, поможет в поисках родственников.

Небитов просит звонить в полицию, если владеете хоть какой-то информацией о погибшем.

Фото: Андрій Нєбитов