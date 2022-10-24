Хрестик у кишені куртки: у лісі під Києвом виявили тіло вбитого окупантами чоловіка

Жовтень, 24 в 15:54

У лісі поблизу селища Немішаєве Бучанського району місцеві жителі виявили тіло вбитого російськими окупантами чоловіка, повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

За його словами, під час огляду тіла поліцейські встановили, що той загинув саме під час окупації Бучанського району.

– Тіло чоловіка знаходилось неподалік ями, де кілька днів тому поліцейські Київщини вже виявляли вбиту окупантами особу, – уточнив Нєбитов.

Тепер поліція має встановити його особу. Зріст загиблого – близько 190 см, розмір ноги – 43.

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На ньому була синя куртка, сині джинси, чорні туфлі та темна білизна. У нагрудній кишені куртки знайшли православний хрестик, який, можливо, допоможе з пошуками родичів.

Нєбитов просить телефонувати до поліції, якщо володієте хоч якоюсь інформацією щодо загиблого.

Фото: Андрій Нєбитов