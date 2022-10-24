Октябрь, 24 в 17:13

Вследствие полномасштабного вторжения России в Украину в Германию выехало почти миллион украинских беженцев. И для того, чтобы с легкостью общаться там с местным населением, нужно знать язык.

Его можно выучить бесплатно, с помощью различных сайтов, приложений и каналов на YouTube.

Для того, чтобы изучать немецкий, в первую очередь необходимо учить алфавит, произношение звуков.

Только после этого начинайте учить простые фразы и предложения.

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Слушайте песни, смотрите видео, фильмы и читайте на немецком.

Изучение немецкого языка для начинающих бесплатно: сайты

Для того чтобы начать учить немецкий язык с нуля бесплатно, воспользуйтесь сайтом Startdeutsch. В нем можно выучить различные правила и уроки даже на украинском.

Для изучения существует и сайт MyLanguageExchange. Но для того чтобы им пользоваться, нужно знать английский. Сайт подходит для практики разговорного немецкого.

Также существуют курсы для изучения немецкого (от нуля до B1) на портале VHS.

На уровень больше, от нуля до B2, можно изучать на сайте Deutsch Info. Там можно изучить и различную информацию на немецком о жизни в Германии.

Если надо иметь минимальный запас слов, можно воспользоваться сайтом Language Guide. На нем даже не нужно регистрироваться для изучения языка.

Для лучшего изучения могут понадобится еще и эти сайты:

Изучение немецкого языка: приложения

По этой тематике было разработано приложение Ankommen. Для бесплатного курса его нужно скачать, зарегистрироваться и изучать немецкий (до уровня A1).

Институт имени Гете тоже выпустили свое приложение для того, чтобы выучить язык.

Для этого скачайте на свой гаджет Deutsch Trainer A1. Если вы любите учится в игровой форме, воспользуйтесь приложением Die Stadt der Wörter.

А если отдаете предпочтение учебе по карточкам и картинкам, скачайте на телефон MeinVokabular. Одни из самых популярных бесплатных приложений для изучения языка – Duolingo и Lingualeo.

Еще вы можете обратить внимание на эти приложения:

Deutsche Welle Learn German

Quizlet

Der Die Das

Memrise

Изучение немецкого языка для начинающих бесплатно: YouTube-каналы

Если вы любите изучать языки по видео, воспользуйтесь следующей подборкой: