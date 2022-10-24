Жовтень, 24 в 17:13

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну до Німеччини виїхало майже мільйон українських біженців. І для того, щоб там легко спілкуватися з місцевим населенням, потрібно знати мову.

Її можна вивчити безкоштовно, за допомогою різних сайтів, програм та каналів на YouTube.

Для того, щоб вивчати німецьку мову, передусім необхідно вивчити алфавіт і вимову звуків.

Тільки після цього починайте вчити прості фрази та речення. Слухайте пісні, дивіться відео, фільми та читайте німецькою.

Зараз дивляться

Вивчення німецької мови для початківців безкоштовно: сайти

Для того щоб почати вивчати німецьку мову з нуля безкоштовно, скористайтесь сайтом Startdeutsch. Там можна вчити різні правила та уроки навіть українською.

Для вивчення є ще сайт MyLanguageExchange. Але для того, щоб ним користуватися, потрібно знати англійську. Сайт підходить для практики розмовної німецької мови.

Також є курси для вивчення німецької (від нуля до B1) на порталі VHS.

На рівень більший, від нуля до B2, можна вивчати на сайті Deutsch Info. Там можна вивчити різну інформацію німецькою про життя в Німеччині.

Якщо треба мати мінімальний запас слів, можна скористатися сайтом Language Guide. На ньому навіть не потрібно реєструватися для вивчення мови.

Для кращого вивчення можуть знадобитися ще й ці сайти:

Вивчення німецької мови: застосунки

На цю тематику було розроблено застосунок Ankommen. Для безкоштовного курсу його потрібно завантажити, зареєструватися та вивчати німецьку (до рівня A1).

Інститут імені Гете теж випустив свою програму для того, щоб вивчити мову.

Для цього скачайте на свій гаджет Deutschtrainer A1. Якщо ви любите навчатися в ігровій формі, скористайтеся програмою Die Stadt der Wörter.

А якщо ви віддаєте перевагу навчанню за картками та картинками, скачайте на телефон MeinVokabular. Одні з найпопулярніших безкоштовних програм для вивчення мови – Duolingo та Lingualeo.

Ще ви можете звернути увагу на ці програми:

Deutsche Welle Learn German

Quizlet

Der Die Das

Memrise

Вивчення німецької мови для початківців безкоштовно: YouTube-канали

Якщо ви любите вивчати мови за допомогою відео, скористайтеся наступною добіркою: