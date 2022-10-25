Спасти детство: Klitschko Foundation и Будинок іграшок поддержали переселенцев из Мариуполя

Октябрь, 25 в 8:18

Согласно данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, ежедневно в Украине погибают двое детей и четверо получают ранения. Три миллиона детей в Украине и более 2,2 миллиона детей в странах, принимающих беженцев, нуждаются в гуманитарной помощи.

К сожалению, цифры не окончательны, потому что война продолжается. И в этой страшной реальности больше всего страдают дети. Трудно даже представить, каким они запомнят этот период. Психологи обеспокоены тем, что такой травматический опыт может остаться с ними навсегда. В особом внимании и заботе нуждаются дети с оккупированных и прифронтовых территорий. Многим из них пришлось покинуть свои дома, чтобы переехать в более безопасные регионы. Среди таких – дети, которым удалось эвакуироваться из оккупированного Мариуполя.

Именно для них сегодня в гуманитарном хабе “ЯМариуполь” в Киеве Klitschko Foundation в партнерстве с сетью магазинов Будинок іграшок устроили игры и воркшопы по росписи пряников к любимому празднику детей – Хеллоуину. Праздник удался: малыши получили настоящее удовольствие, а в подарок — хендмейд-сладости и игрушки.

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По словам директора Klitschko Foundation Ангелины Осадчей, с 24 февраля команда Фонда открыла для себя новое направление работы – предоставление гуманитарной помощи пострадавшим от войны украинцам. “За семь месяцев мы получили тысячи запросов о предоставлении помощи, большую часть из которых смогли закрыть. Очень много запросов для детей: питание, средства гигиены и лекарства. Война в прямом смысле украла у детей детство. Поэтому сотрудничество с Будинком іграшок направлено на то, чтобы подарить радость и заботу детям, пострадавшим в результате боевых действий”, — добавляет Ангелина.

Мариуполь до сих пор находится под российской оккупацией. За время полномасштабной войны город пострадал больше всего: 90% зданий практически полностью разрушены в результате вражеских обстрелов, нет нормальной поставки пищи, воды, света, связи. Десятки тысяч погибших, сотни тысяч – вынуждены покинуть собственные дома.

“ЯМариуполь” – всеукраинская инициатива – сеть хабов, созданных с целью перенести уголок родного города туда, где сейчас находится большое количество мариупольцев, чтобы облегчить им адаптацию на новом месте. На сегодняшний день в киевском хабе зарегистрировано более 16 000 переселенцев из Мариуполя.

Это уже второе такое мероприятие, которое команда Klitschko Foundation реализует совместно с Будинком іграшок. В августе игрушки получили 150 маленьких мариупольцев из многодетных семей, которые из-за войны оказались во Владимире Волынской области.

“Скоро мы реализуем третью поставку в Винницу. Сеть магазинов Будинок іграшок и команда Klitschko Foundation не собираются останавливаться на этом, а будут продолжать поддерживать детей в разных уголках Украины. Верим, что совсем скоро все дети вернутся в свои безопасные дома, а пока усиливаем помощь маленьким украинцам и украинкам”, — говорит Анна Ещенко, директор по маркетингу сети магазинов Будинок іграшок.

Киевляне также могут присоединиться к инициативе, перейдя на страницу хаба в Facebook, и они уже активно помогают, передавая детское питание, теплые вещи и игрушки.