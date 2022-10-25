Врятувати дитинство: Klitschko Foundation та Будинок Іграшок підтримали переселенців із Маріуполя

Жовтень, 25 в 8:18

Згідно з даними Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини, щодня в Україні гине двоє дітей та четверо зазнають поранень. Три мільйони дітей в Україні та понад 2,2 мільйона дітей у країнах, які приймають біженців, потребують гуманітарної допомоги.

На жаль, цифри не остаточні, бо війна триває. І в цій страшній реальності найбільше страждають діти. Важко навіть уявити, яким вони запам’ятають цей період. Психологи стурбовані, що такий травматичний досвід може залишитися з ними назавжди. Особливої уваги і турботи потребують діти з окупованих та прифронтових територій. Багатьом з них довелося залишити свої домівки, щоб переїхати у більш безпечні регіони. Серед таких – діти, яким вдалося евакуюватися з окупованого Маріуполя.

Саме для них сьогодні у гуманітарному хабі “ЯМаріуполь” в Києві Klitschko Foundation у партнерстві з мережею магазинів Будинок Іграшок влаштували ігри та воркшопи з розпису пряників до улюбленого свята дітей – Геловіна. Свято вдалося: малеча отримала справжнє задоволення, а в подарунок – хендмейд-солодощі та іграшки.

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За словами директорки Klitschko Foundation Ангеліни Осадчої, з 24 лютого команда Фонду відкрила для себе новий напрям роботи — надання гуманітарної допомоги постраждалим від війни українцям. “За сім місяців ми отримали тисячі запитів про надання допомоги, велику частину з яких змогли задовольнити. Дуже багато запитів було для дітей: харчування, засоби гігієни та ліки. Війна в прямому сенсі вкрала у дітей дитинство. Тому співпраця з Будинком Іграшок покликана подарувати радість та турботу дітям, які постраждали внаслідок бойових дій”, – додає пані Ангеліна.

Маріуполь і досі перебуває під російською окупацією. За час повномасштабної війни місто постраждало чи не найбільше: 90% будівель практично повністю зруйновані внаслідок ворожих обстрілів, немає нормального постачання їжі, води, світла, зв’язку.

Десятки тисяч загиблих, сотні тисяч – вимушених покинути власні домівки.

“ЯМаріуполь” – всеукраїнська ініціатива – мережа хабів, створених з метою перенести куточок рідного міста туди, де наразі перебуває велика кількість маріупольців аби полегшити їм адаптацію на новому місці. На сьогодні у київському хабі зареєстровано понад 16 000 переселенців із Маріуполя.

Це вже другий такий захід, який команда Klitschko Foundation реалізує спільно з Будинком Іграшок. У серпні іграшки отримали 150 маленьких маріупольців з багатодітних сімей, які через війну опинились у Володимирі Волинської області.

“Незабаром ми реалізуємо третю поставку у місто Вінницю. Мережа магазинів Будинок Іграшок та команда Klitschko Foundation не збираються зупинятись на цьому, а продовжуватимуть підтримувати дітей в різних куточках України. Віримо, що зовсім скоро всі діти повернуться у свої безпечні домівки, а поки зосереджуємо свої спільні зусилля на допомозі маленьким українцям та українкам”, — ділиться Анна Єщенко, директорка з маркетингу мережі магазинів Будинок Іграшок.

Кияни також можуть долучитись до ініціативи звернувшись на сторінку хабу у Facebook, і вони вже активно допомагають, передаючи дитяче харчування, теплі речі та іграшки.