Октябрь, 26 в 12:43

ФК Рух и Григорий Козловский отправили военным на фронт очередную помощь. 45 отдельная артиллерийская бригада получат оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки сообщил сайт ФК Рух.

— Наш клуб, как и обещал, продолжает помогать украинским военным. Сейчас наша помощь идет в 45-ю. Мы рады, что есть личный контракт. Есть у нас понимание, что необходимо на передовой. Во время диалога с руководством 45-ки мы получаем четкий месседж, что именно им нужно, — комментирует Григорий Козловский, экс-президент футбольного клуба Рух.

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Поэтому на фронт отправились те вещи, которые сейчас необходимы украинским военным на передовой.

– Техника есть, но она часто ломается. Особенно колеса – потому, что на передовой осколки, большое количество железа, нужно их менять. Не всегда новые ставить не будешь. Поэтому я искренне благодарен Григорию Козловскому за эту помощь, — говорит Олег Файдюк, командир 45 артиллерийской бригады.

Григорий Козловский помог военным с ремонтной техникой / 5 фотографий

45 отдельная артиллерийская бригада — это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланировали во Львовской области.