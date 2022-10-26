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Факты / Україна / Общество

Григорий Козловский помог военным с ремонтной техникой

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Григорий Козловский помог военным с ремонтной техникой

ФК Рух и Григорий Козловский отправили военным на фронт очередную помощь. 45 отдельная артиллерийская бригада получат оборудование для балансировки колес, шиномонтаж, компрессоры, аккумуляторы для зарядки, инструменты, отбивные молотки сообщил сайт ФК Рух.

Наш клуб, как и обещал, продолжает помогать украинским военным. Сейчас наша помощь идет в 45-ю. Мы рады, что есть личный контракт. Есть у нас понимание, что необходимо на передовой. Во время диалога с руководством 45-ки мы получаем четкий месседж, что именно им нужно, — комментирует Григорий Козловский, экс-президент футбольного клуба Рух.

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Поэтому на фронт отправились те вещи, которые сейчас необходимы украинским военным на передовой.

– Техника есть, но она часто ломается. Особенно колеса – потому, что на передовой осколки, большое количество железа, нужно их менять. Не всегда новые ставить не будешь. Поэтому я искренне благодарен Григорию Козловскому за эту помощь, — говорит Олег Файдюк, командир 45 артиллерийской бригады.

Григорий Козловский помог военным с ремонтной техникой / 5 фотографий

45 отдельная артиллерийская бригада — это подразделение ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, созданное в 2014 году в составе корпуса резерва. Его дислокацию запланировали во Львовской области.

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