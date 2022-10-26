Жовтень, 26 в 12:43

ФК Рух та Григорій Козловський відправили чергову допомогу військовим на фронт. 45 окрема артилерійська бригада отримає обладнання для балансування коліс, шиномонтаж, компресори, акумулятори для зарядки, інструменти, відбивні молотки повідомив сайт ФК Рух.

– Наш клуб, як і обіцяв, надалі допомагає українським військовим. Зараз наша допомога йде в 45-ку. Ми раді, що маємо вже особистий контракт. Є в нас розуміння, що необхідно на передовій. Під час діалогу з керівництвом 45-ки ми отримуємо чіткі меседжі, що саме їм потрібно, – коментує Григорій Козловський, експрезидент футбольного клубу Рух.

Зараз дивляться

Тож на фронт вирушили ті речі, які зараз необхідні на передовій для українських військових.

– Техніка є, але вона часто ламається. Особливо колеса – через те, що на передовій осколки, велика кількість заліза, доводиться їх міняти. Але завжди нові ставити не будеш. Тому я щиро вдячний Григорію Козловському за цю допомогу, – зазначає Олег Файдюк, командир 45 артилерійської бригади.

Григорій Козловський допоміг військовим з ремонтною технікою / 5 фотографий

45 окрема артилерійська бригада – це підрозділ ракетних військ і артилерії Сухопутних військ Збройних сил України, створений 2014 року у складі корпусу резерву. Його дислокацію запланували на Львівщині.