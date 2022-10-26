В Чехии, Германии и Турции появятся пункты выдачи документов украинским беженцам

Октябрь, 26 в 13:17

Украинские беженцы за границей в скором времени смогут получать паспорта и другие документы не только в Польше, а еще в трех странах.

После удачного опыта в Польше госпредприятие Документ планирует открыть мобильные пункты для выдачи гражданам Украины загранпаспортов, ID-карт и других документов в Чехии, Германии и Турции.

Об этом сообщил в эфире телемарафона первый заместитель главы МВД Евгений Енин.

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– В дальнейших наших планах – расширение сети зарубежных представительств ГП Документ не только в Польше, но и в других государствах. Мы об этом уже договорились с чешскими властями, нас ждет Германия и Турция, – уточнил он.

По его словам, речь идет также о расширении перечня документов и услуг, то есть можно будет заказать техпаспорт на авто или водительское удостоверение.

В дальнейшем планируется аренда офисов за границей для работы стационарных пунктов предприятия.

В Польше работают мобильные пункты ГП Документ в специально обустроенных микроавтобусах. Речь идет о трех городах – Варшаве, Кракове и Гданьске.