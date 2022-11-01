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Факты / Україна / Общество

Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2022 году

Анна Голишевская, Редактор сайта
Субсидія
Фото: Unsplash

Те семьи в Украине, которые получают коммунальные платежи больше, чем для них определены, могут оформлять субсидию.

Для этого необходимо предоставить пакет документов в соответствующий орган райгосадминистрации или через сайт Минсоцполитики в режиме онлайн.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2022 году – читайте в материале Фактов ICTV.

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При оформлении субсидии необходимо собрать следующие документы:

  • заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  • декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Кроме этого, у вас могут запросить следующие документы:

  • договор об аренде жилья (если он есть);
  • справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);
  • справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
  • справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;
  • разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
  • договоры аренды жилья в другом городе и т.п.

Где подать заявление на субсидию онлайн

  1. Воспользуйтесь приложением Дія. Для этого зайдите в приложение, выберите Заявление на субсидию и нажмите Подать заявку. После этого следует авторизоваться. Это вы сможете сделать несколькими способами: через банк ID, Дія.Підпис или файловый ключ. После авторизации подача заявки в среднем длится до 30 минут. Ее будут рассматривать до 1 месяца (бесплатно).
  2. Подать документы онлайн можно также на сайте Министерства социальной политики Украины. Для этого нажмите кнопку Оформление субсидии онлайн. Теперь сайт направляет пользователей для создания заявки на сайт приложения Дія.
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