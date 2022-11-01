Ноябрь, 01 в 18:06

Те семьи в Украине, которые получают коммунальные платежи больше, чем для них определены, могут оформлять субсидию.

Для этого необходимо предоставить пакет документов в соответствующий орган райгосадминистрации или через сайт Минсоцполитики в режиме онлайн.

Какие документы нужны для оформления субсидии в 2022 году – читайте в материале Фактов ICTV.

Сейчас смотрят

При оформлении субсидии необходимо собрать следующие документы:

заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;

декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.

Кроме этого, у вас могут запросить следующие документы:

договор об аренде жилья (если он есть);

справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);

справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;

справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;

разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;

договоры аренды жилья в другом городе и т.п.

Где подать заявление на субсидию онлайн