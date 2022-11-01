Какие документы необходимы для оформления субсидии в 2022 году
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Те семьи в Украине, которые получают коммунальные платежи больше, чем для них определены, могут оформлять субсидию.
Для этого необходимо предоставить пакет документов в соответствующий орган райгосадминистрации или через сайт Минсоцполитики в режиме онлайн.
Какие документы нужны для оформления субсидии в 2022 году – читайте в материале Фактов ICTV.
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При оформлении субсидии необходимо собрать следующие документы:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларацию о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии.
Кроме этого, у вас могут запросить следующие документы:
- договор об аренде жилья (если он есть);
- справка о доходах (если вы указывали в декларации о доходах);
- справка, подтверждающая место нахождения лица на территории другой административно-территориальной единицы;
- справка об оплате коммунальных услуг в другом жилом помещении;
- разные акты обследования материально-бытовых условий домохозяйства поселкового, сельского или городского совета;
- договоры аренды жилья в другом городе и т.п.
Где подать заявление на субсидию онлайн
- Воспользуйтесь приложением Дія. Для этого зайдите в приложение, выберите Заявление на субсидию и нажмите Подать заявку. После этого следует авторизоваться. Это вы сможете сделать несколькими способами: через банк ID, Дія.Підпис или файловый ключ. После авторизации подача заявки в среднем длится до 30 минут. Ее будут рассматривать до 1 месяца (бесплатно).
- Подать документы онлайн можно также на сайте Министерства социальной политики Украины. Для этого нажмите кнопку Оформление субсидии онлайн. Теперь сайт направляет пользователей для создания заявки на сайт приложения Дія.