Листопад, 02 в 10:18

Український ведучий та волонтер Сергій Притула оголосив новий великий збір. Про це він повідомив на своїх сторінках у соцмережах.

Цього разу його благодійний фонд збирає гроші на британські Spartan – гусеничні бронетранспортери.

Сергій Притула пояснив, що зараз вони особливо потрібні українським захисникам на фронті. Адже через дощову погоду, а надалі і через сніги нашим військовим вкрай необхідна саме гусенична техніка.

Зараз дивляться

– Ми збираємо на 50 британських бронетранспортерів Spartan. Збір триватиме з 2 до 8 листопада. Наша мета – зібрати 200 млн грн і викупити всю партію. Вона дуже швидко опиниться в Україні і допоможе нашому війську крок за кроком відвойовувати українську землю, – розповів він.

Усі реквізити для того, щоб зробити донат на закупівлю британських Spartan, можна знайти за посиланням.

Нагадаємо, раніше за гроші, які українці зібрали на Bayraktar, купили супутник.

Він надасть доступ до бази даних супутникових знімків компанії ICEYE більше ніж на рік, що дасть змогу військовим планувати оперативні операції.