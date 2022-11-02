Ноябрь, 02 в 14:48

В среду, 2 ноября, исследовательская компания Gradus Research провела масштабное исследование жизни внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Рассматривалось место жительства, основные потребности, трудоустройство и изменения в доходе и потреблении.

В целом, только по официальными данными Министерства социальной политики Украины, количество ВПЛ составляет 4,6 млн по состоянию на 3 октября 2022 года. По неофициальным же их гораздо больше.

Отмечается, что подавляющее большинство ВПЛ мигрирует с Востока на Запад. Так, с Востока мигрировали 61% человек, с Юга – 21%. Тем временем жители Запада и Центра чаще остаются дома, а киевляне и северяне чаще возвращаются домой после временной миграции.

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Самым популярным направлением внутренней миграции была и остается Львовская область – так же, как другие части Запада Украины.

Сообщается, что в деньгах нуждаются 65% людей – тождественно с цифрой оставшихся на постоянном месте жительства.

Однако 40% из них нуждаются в работе, а 29% – безопасном жилье. Это значительно больше, чем среди тех, кто не переезжал (27% и 19% соответственно).

Кроме того, среди ВПЛ значительно снизилась доля людей, имеющих работу – таких всего 55% против 66% среди тех, кто не изменил места своего проживания.

Между тем 82% людей говорят об уменьшении своего дохода из-за войны. Этот показатель стал самым высоким среди всех категорий.

ВПЛ пока гораздо чаще чувствуют себя в опасности, чем в безопасности, и количество людей, которые чувствуют себя в безопасности, значительно меньше, чем среди других людей – всего 23%. В то же время 85% внутренне перемещенных отмечают доброжелательное отношение местного населения к себе.

Более половины (52%) ВПЛ говорят о получении гуманитарной помощи от государства. Среди них этот показатель больше, чем среди не переехавших (24%).

Основная масса внутренне перемещенных получают пособие в виде пищевых продуктов (77%), денег (50%) и средств гигиены (27%).

Работа, доход и настроения: как живут 4,6 млн ВПЛ в Украине – исследование / 6 фотографий

Тем временем корзина ВПЛ не изменилась – они покупают те же продукты, что и люди, которые не покидали дом из-за войны.

В целом, исследование показало, что внутренне перемещенные украинцы переживают несколько более сложные обстоятельства с работой, жильем и доходами, если сравнить с гражданами, оставшимися на местах своего постоянного проживания.

Однако желание вернуться к обычным условиям жизни стимулирует их быстрее адаптироваться на новом месте жительства.