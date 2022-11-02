Листопад, 02 в 14:48

В середу, 2 листопада, дослідницька компанія Gradus Research провела масштабне дослідження життя внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Розглядалось їх місце проживання, основні потреби, працевлаштування та зміни в доході й споживанні.

В цілому, тільки офіційними даними Міністерства соціальної політики України, кількість ВПО становить 4,6 млн станом на 3 жовтня 2022. За неофіційними ж їх набагато більше.

Зазначається, що переважна більшість ВПО мігрує зі Сходу на Захід. Так, зі Сходу мігрували 61% осіб, з Півдня – 21%. Тим часом мешканці Заходу та Центру частіше залишаються вдома, а кияни та мешканці Півночі частіше повертаються додому після тимчасової міграції.

Зараз дивляться

Найпопулярнішим напрямом внутрішньої міграції була й залишається Львівська область – так само, як і інші частини Заходу України.

Повідомляється, що грошей потребують 65% людей – тотожно з цифрою тих, хто залишився на постійному місці проживання.

Однак 40% з них потребують роботи, а 29% – безпечного житла. Це значущо більше, ніж серед тих, хто не переїжджав (27% та 19% відповідно).

Крім того, наразі серед ВПО значно знизилась частка людей, які мають роботу – таких всього 55% проти 66% серед тих, хто не змінив місця свого проживання.

Тим часом 82% людей говорять щодо зменшення свого доходу через війну. Цей показник став найвищим серед усіх категорій.

ВПО наразі набагато частіше почуваються в небезпеці, аніж у безпеці, і кількість людей, що почуваються у безпеці, значно менша, ніж серед інших людей – всього 23%. Водночас 85% внутрішньо переміщених зазначають доброзичливе ставлення місцевого населення до себе.

Понад половина (52%) ВПО говорять про отримання гуманітарної допомоги від держави. Серед них цей показник більший, ніж серед тих, хто не переїхав (24%).

Основна маса внутрішньо переміщених отримують допомогу у вигляді харчових продуктів (77%), грошей (50%) та засобів гігієни (27%).

Робота, дохід та настрої: як живуть 4,6 млн ВПО в Україні – дослідження / 6 фотографий

Тим часом кошик ВПО не змінився – вони купують ті ж продукти, що й ті, хто не покидав домівку через війну.

В цілому дослідження показало, що внутрішньо переміщені українці переживають трохи складніші обставини з роботою, житлом та доходами, якщо порівняти з громадянами, що залишились на місцях свого постійного проживання.

Однак бажання повернутися до звичних умов життя стимулює їх швидше адаптуватись на новому місці проживання.