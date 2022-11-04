Ноябрь, 04 в 7:51

Французская гуманитарная организация Triangle Génération Humanitaire оказывает денежную помощь украинским семьям, пострадавшим от боевых действий на территории Украины.

Кому оказывается помощь и как ее получить — узнавали Факты ICTV.

Кто может получить денежные выплаты

Принять участие в программе могут семьи, которые проживают в зоне активных боевых действий или были вынуждены переехать в другие регионы Украины (ВПЛ).

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Кроме того, семьи должны принадлежать к одной из следующих категорий:

семья с детьми;

семьи, в которых есть человек с инвалидностью;

пожилые люди, проживающие отдельно от родственников;

люди с хроническими заболеваниями;

безработные украинцы в возрасте 50+, которые не получают пенсию.

Как получить помощь

Чтобы получить денежные выплаты от Triangle Génération Humanitaire, необходимо подать соответствующую заявку по ссылке.

Сейчас отправить заявку невозможно, 6 июля 2022 года программа была временно приостановлена.

Как сообщили в самой организации, им нужно время для обработки имеющихся заявок и осуществления выплат семьям, которые соответствуют критериям проекта.

В ближайшее время программа денежной помощи, вероятно, снова начнет работать.

Какая помощь предусмотрена

Семьи, которые отвечают критериям программы и не получали помощь от других международных организаций, смогут получить 2 220 грн в месяц на каждого члена семьи.

Выплаты будут поступать в течение трех месяцев.

За дополнительной информацией звоните на горячую линию: 0 800 203 242.