Листопад, 04 в 7:51

Французька гуманітарна організація Triangle Génération Humanitaire надає грошову допомогу українським родинам, які постраждали від бойових дій на території України.

Кому надається допомога та як її отримати – дізнавалися Факти ICTV.

Хто може отримати грошові виплати

Взяти участь у програмі можуть родини, які проживають у зоні активних бойових дій або були вимушені переїхати до інших регіонів України (ВПО).

Зараз дивляться

Крім того, родини мають належати до однієї з наступних категорій:

сім’я з дітьми;

родини, в яких є людина з інвалідністю;

люди похилого віку, які проживають окремо від родичів;

люди з хронічними захворюваннями;

безробітні українці віком 50+, які не отримують пенсію.

Як отримати допомогу

Щоб отримати грошові виплати від Triangle Génération Humanitaire, необхідно подати відповідну заявку за посиланням.

Наразі відправити заявку неможливо, 6 липня 2022 року програму було тимчасово призупинено.

Як повідомили у самій організації, їм потрібен час для опрацювання наявних заявок та здійснення виплат сім’ям, які відповідають критеріям проєкту.

Найближчим часом програма грошової допомоги, ймовірно, знову почне працювати.

Яка допомога передбачена

Сім’ї, які відповідають критеріям програми та не отримували допомогу від інших міжнародних організацій, зможуть отримати 2 220 грн на місяць на кожного члена родини.

Виплати надходитимуть протягом трьох місяців.

За додатковою інформацією телефонуйте на гарячу лінію: 0 800 203 242.