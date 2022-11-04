Мобилизация в Украине 2022: каковы сроки прохождения военной службы
С начала полномасштабной войны в Украине начала действовать мобилизация.
17 мая 2022 года президент Украины продлил срок проведения всеобщей мобилизации на 90 суток.
На какой срок мобилизуют и сколько военнослужащий будет в рядах ВСУ — узнавали Факты ICTV.
Сроки военной службы
— Мобилизация — комплекс мероприятий, осуществляемых с целью планомерного перевода национальной экономики, деятельности органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций на функционирование в условиях особого периода, а Вооруженных сил Украины, других военных формирований, Оперативно-спасательной службы гражданской защиты — на организацию и штаты военного времени, — говорится в законе Украины О мобилизации.
Мобилизация может быть общей или частичной и проводится открыто или скрыто.
В общей сложности срок срочной военной службы составляет:
- для солдат и матросов, сержантов и старшин, которые проходят срочную военную службу в ВСУ и других военных формированиях — до 18 месяцев;
- для лиц, которые на время призыва на срочную военную службу имеют степень высшего образования магистра — до 12 месяцев.
Для граждан Украины, которые были мобилизованные на военную службу, устанавливаются следующие сроки:
- для лиц офицерского состава, проходящих военную службу по призыву — до 18 месяцев;
- для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период — до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации;
- для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период — в сроки, определенные решением верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.
Сроки службы по контракту
В соответствии со статьей 23 закона Украины О воинской обязанности и военной службе, для граждан Украины, которые принимаются на военную службу по контракту и назначаются на должности, устанавливаются такие сроки:
- для лиц рядового состава — три года;
- для лиц сержантского и старшинского состава — от трех до пяти лет;
- для курсантов высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений — время обучения в высшем военном учебном заведении или военном учебном подразделении высшего учебного заведения.
Для офицерского состава:
- военнослужащих, которые окончили высшие военные учебные заведения и военные учебные подразделения учреждений высшего образования по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц офицерского состава и овладели (специальностями летного состава авиации — 10 лет; другими специальностями — пять лет);
- граждан, которым первичное военное звание присвоено после прохождения полного курса военной подготовки по программе подготовки офицеров запаса или в порядке аттестации лиц к присвоению первичных воинских званий офицерского состава запаса — от двух до пяти лет;
- для других граждан — от одного до пяти лет.
Срок прохождения военной службы может быть продлен по новому контракту:
- для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях рядового состава — на три года;
- для военнослужащих, проходящих военную службу на должностях сержантского и старшинского состава, — на срок от трех до пяти лет;
- для лиц офицерского состава — на срок от пяти до 10 лет.
Продление контракта происходит исключительно с согласия военнослужащего.
Фото: Генштаб ВСУ