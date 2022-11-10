Россияне способны на любую подлость, но ВСУ продвигаются: Костенко о ситуации в Херсонской области

Ноябрь, 10 в 21:31

На Херсонщине российская армия целенаправленно отходит, забирая с собой почти всю военную технику и боеприпасы, или подрывает их, если не может забрать с собой. В то же время бойцы ВСУ продвигаются и освобождают от оккупации города и села Украины.

Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины и секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпяку.

— Когда наши Вооруженные силы проводят какие-то действия, и сейчас происходят активные действия, мы всегда учитываем, и они всегда учитывают наши Силы обороны. Противник может это использовать. Поэтому продвигаемся и освобождаем наши населенные пункты. Мы сегодня видели в интернете, что наши бойцы устанавливали флаг в Калиновском, Александровке и других населенных пунктах. Есть некоторые, в которые наши уже зашли, не буду говорить о них, но освобождение территории продолжается.

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Костенко отмечает, что, вероятно, РФ приняла решение об отходе своих войск как минимум несколько дней или недель назад. Об этом свидетельствует тактика ухода оккупантов: они закрывают рубежи и прикрывают своих солдат.