Россияне способны на любую подлость, но ВСУ продвигаются: Костенко о ситуации в Херсонской области
На Херсонщине российская армия целенаправленно отходит, забирая с собой почти всю военную технику и боеприпасы, или подрывает их, если не может забрать с собой. В то же время бойцы ВСУ продвигаются и освобождают от оккупации города и села Украины.
Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины и секретарь парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко в комментарии ведущему информационного телемарафона Единые новости Вадиму Карпяку.
— Когда наши Вооруженные силы проводят какие-то действия, и сейчас происходят активные действия, мы всегда учитываем, и они всегда учитывают наши Силы обороны. Противник может это использовать. Поэтому продвигаемся и освобождаем наши населенные пункты.
Мы сегодня видели в интернете, что наши бойцы устанавливали флаг в Калиновском, Александровке и других населенных пунктах. Есть некоторые, в которые наши уже зашли, не буду говорить о них, но освобождение территории продолжается.
Костенко отмечает, что, вероятно, РФ приняла решение об отходе своих войск как минимум несколько дней или недель назад. Об этом свидетельствует тактика ухода оккупантов: они закрывают рубежи и прикрывают своих солдат.
– Мы это учитываем, но также видим признаки, что противник движется колоннами в сторону Днепра, поэтому это все признаки того, что он отходит. Но отходит грамотно: закрывает рубежи, прикрывает свои войска, нет такого бегства, как было, например, в Харьковской области.
Скажу больше: они уходят и забирают почти всю технику, боеприпасы, подрывают их или уносят с собой, почти ничего не оставляют. Это свидетельствует о том, что решение было принято уже давно — по меньшей мере несколько дней, может, недель. Сейчас они делают плановый уход с занимаемых ими позиций на более дальние, которые позволяют нам в перспективе продвигаться.