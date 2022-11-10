Росіяни здатні на будь-яку підлість, але ЗСУ просуваються: Костенко про ситуацію на Херсонщині

Листопад, 10 в 21:31

На Херсонщині російська армія цілеспрямовано відходить, забираючи з собою майже всю військову техніку та боєприпаси, або ж підриває їх, якщо не може забрати з собою. Водночас бійці ЗСУ просуваються та звільняють від окупації міста та села України.

Про це заявив полковник Служби безпеки України та секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко у коментарі ведучому інформаційного телемарафону Єдині новини Вадиму Карп’яку.

– Коли наші Збройні сили проводять якісь дії, і зараз активні дії, які відбуваються, то ми завжди враховуємо, і вони завжди враховують наші Сили оборони. Противник може це використовувати. Тому просуваємося та звільняємо наші населені пункти. Ми сьогодні бачили в інтернеті, що наші бійці встановлювали прапор у Калинівському, Олександрівці та інших населених пунктах. Є деякі, в які наші вже зайшли, не говоритиму про них, але звільнення території триває.

Зараз дивляться

Костенко зазначає, що, ймовірно, РФ ухвалила рішення про відхід своїх військ щонайменше декілька днів або тижнів тому. Про це свідчить тактика відходу окупантів: вони закривають рубежі та прикривають своїх солдатів.