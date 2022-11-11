России нужно не менее недели, чтобы вывести войска из Херсона — Резников

Ноябрь, 10 в 23:58

Российской Федерации потребуется минимум одна неделя, чтобы вывести свою армию из Херсона. Такое мнение высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

Он считает, что действия России предусмотреть сложно, однако необходимы некоторые усилия для полного вывода войск РФ с территории города.

– Не так просто вывести российские войска из Херсона за один или два дня. По меньшей мере это займет одну неделю, — отмечает глава Минобороны Украины.

По словам Резникова, военное руководство РФ удерживает ориентировочно 40 тыс. солдат в Херсонской области. В то же время российская армия еще оставляет подразделения в Херсоне, пригороде и правом берегу Днепра.

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Но Резников считает бессмысленным мнение, что РФ может подорвать Каховскую гидроэлектростанцию во время отступления войск.

Он отмечает, что это может привести к затоплению временно оккупированного Москвой Юга Украины, оставив жителей Крыма без доступа к водоснабжению.

Источник: Fox News