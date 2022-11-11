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Факты / Україна / Общество

ВСУ существенно продвинулись, россияне отошли с первой линии обороны: Арестович о ситуации на Херсонщине

Юля Захарченко, редактор ленты
Требует проверки
ВСУ существенно продвинулись, россияне отошли с первой линии обороны: Арестович о ситуации на Херсонщине
Фото: Факты ICTV

Российские захватчики убежали с первой линии обороны на вторую. Об этом заявил советник Офиса президента Украины Алексей Арестович в комментарии российскому блогеру Марку Фейгину.

– Российские войска ушли с первой линии обороны на вторую линию, которая в среднем расположена в 70 км от первой. По периметру мы все заняли. Сейчас позиции в глубину 12-15 км от предыдущей линии столкновения. Плацдарм существенно сократился, – отмечает он.

По словам Арестовича, российские войска впоследствии полностью уйдут из Херсонской области, поскольку бойцы Вооруженных сил Украины наносят удары по позициям оккупантов из ракетных систем залпового огня HIMARS и артиллерии.

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— Злые языки говорят, что наши войска уже в Чернобаевке, хотя на карте это не отмечено. Не знаю, верить или нет, но болтают о Чернобаевке — очень близко к Херсону. Томина Балка – там большие ирригационные постройки, они по ним стали в линию обороны. Снегиревка – там мы существенно продвинулись, — поделился Арестович.

По мнению советника Офиса президента, признаком неотвратимого ухода российских войск из Херсона является подрыв мостов оккупантами.

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