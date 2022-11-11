В Киеве будут компенсировать 75% стоимости генератора: как вернуть деньги

Ноябрь, 11 в 21:50

В Киеве объединения совладельцев многоквартирных домов могут покупать генераторы для собственных нужд на отопительный сезон, а местные власти будут компенсировать 75% их стоимости.

По данным Киевского городского совета, нужно заполнить заявление и подать пакет документов в районные государственные администрации для получения частичной компенсации расходов.

Образец заявления на назначение компенсации

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— В связи с введением военного положения в Украине была разработана городская целевая программа для обеспечения ОСМД независимыми приборами альтернативного питания электроэнергией, а также снижения финансовой нагрузки на совладельцев домов, — отмечает депутат Киевсовета Лилия Пашинна.

По ее словам, решение принято для компенсации объединениям совладельцев многоквартирных домов денег на покупку генераторов в случае отключения электроэнергии.