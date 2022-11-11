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Факти / Україна / Суспільство

У Києві компенсуватимуть 75% вартості генератора: як повернути гроші

Юля Захарченко, редакторка стрічки
У Києві компенсуватимуть 75% вартості генератора: як повернути гроші
Фото: Pexels

У Києві об’єднання співвласників багатоквартирних будинків можуть купувати генератори для власних потреб на опалювальний сезон, а місцева влада компенсуватиме 75% від їхньої вартості.

За даними Київської міської ради, потрібно заповнити заяву та подати пакет документів до районних державних адміністрацій для отримання часткової компенсації витрат.

Зразок заяви на призначення компенсації

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– У зв’язку з введенням воєнного стану в Україні було розроблено міську цільову програму задля забезпечення ОСББ незалежними приладами альтернативного живлення електроенергії, а також зниження фінансового навантаження на співвласників будинків, – зазначає депутат Київради Лілія Пашинна.

За її словами, рішення ухвалене для компенсації об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків грошей на купівлю генераторів у разі відключень електроенергії.

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